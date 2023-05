LES HISTOIRES PRESQUE VRAIES DE PÉPÉ RONI Mas du Pont, 4 juin 2023, Le Crès.

Le Crès,Hérault

Pépé Roni c’est notre pépé et je peux te dire que ses histoires elles déchirent les nouilles en deux !.

2023-06-04 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-04 12:00:00. EUR.

Mas du Pont

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



Pépé Roni is our granddad, and I can tell you that his stories rip noodles in half!

Pépé Roni es nuestro abuelo, ¡y te aseguro que sus historias te parten los fideos por la mitad!

Pépé Roni ist unser Pépé und ich kann dir sagen, dass seine Geschichten die Nudeln in zwei Hälften reißen!

Mise à jour le 2023-05-25 par OT MONTPELLIER