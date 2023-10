Visite guidée du sentier du Mas du Pont de Rousty Mas du Pont de Rousty Arles, 25 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Vivez une expérience immersive au cœur de la mosaïque des paysages du delta..

2023-10-25 09:00:00 fin : 2023-10-25 . EUR.

Mas du Pont de Rousty Musée de la Camargue

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Enjoy an immersive experience at the heart of the delta’s mosaic of landscapes.

Disfrute de una experiencia envolvente en el corazón del mosaico de paisajes del delta.

Erleben Sie eine immersive Erfahrung inmitten des Mosaiks der Landschaften des Deltas.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme d’Arles