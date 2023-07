Arles sous la Lune au Mas du moulin vert Mas du moulin vert Arles, 22 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Claude Suc, président des astronomes amateurs du delta vous fera partager sa passion du ciel à travers une conférence suivie d’un repas champêtre au mas.

L’observation des étoiles et de la lune se fera dès la nuit tombée..

2023-07-22 19:30:00 fin : 2023-07-22 00:45:00. .

Mas du moulin vert Mas-Thiber

Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Claude Suc, president of the « Astronomes Amateurs du Delta », will share his passion for the sky with you in a lecture followed by a country-style meal at the mas.

Star and moon gazing will take place as soon as night falls.

Claude Suc, presidente de los astrónomos aficionados del delta, compartirá con usted su pasión por el cielo en una conferencia seguida de una comida campestre en el mas.

La observación de las estrellas y la luna tendrá lugar en cuanto caiga la noche.

Claude Suc, Vorsitzender der Amateurastronomen des Deltas, wird seine Leidenschaft für den Himmel mit Ihnen teilen, und zwar durch einen Vortrag, gefolgt von einem ländlichen Essen im Mas.

Die Beobachtung der Sterne und des Mondes findet ab Einbruch der Dunkelheit statt.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme d’Arles