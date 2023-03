Découverte commentée du Mas des Pins & du terroir entressenois Mas des Pins Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Découverte commentée du Mas des Pins & du terroir entressenois Mas des Pins, 10 juin 2023, Istres
Elevage Lescot Mas des Pins Quartier du Paty Istres Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône . Au programme de cette matinée, visite commentée de l’exploitation de l’élevage Lescot au mas des pins, rencontres avec les producteurs entressenois et vente sur place. La famille Lescot, élevage familial de bovins de race Aubrac situé sur la route d’Entresssen, nous donnent rendez-vous avec ses confrères du P’tit Milou, l’oléiculteur Navarro et la micro-brasserie de la Crau, la ferme du Mas Rose. Office de Tourisme d’Istres Mas des Pins Elevage Lescot Istres

