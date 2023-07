Les soirées à la manade Fernay Mas des Jasses de la Ville Arles, 12 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Venez visiter notre élevage de Taureaux et Chevaux. Départ pour une visite en Charrette Tractée où le Manadier vous fera découvrir toutes les richesses de ce mode d’élevage et ses traditions. Tri des taureaux par les Gardians à Cheval..

2023-07-12 18:30:00 fin : 2023-08-30 . EUR.

Mas des Jasses de la Ville Mas des Jasses de la ville, Manade Fernay

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Manade Fernay, located only 3 km from the town of Arles, offers to welcome you to spend a day in the company of the Gardians.

La Manade Fernay, situada a sólo 3 km de la ciudad de Arles, le ofrece acoger para pasar un día en compañía de los gardianos.

Besuchen Sie unsere Zucht von Stieren und Pferden. Der Manadier (Pferdehirte) führt Sie durch das Gelände und zeigt Ihnen, was es mit dieser Art der Viehzucht und ihren Traditionen auf sich hat. Aussortieren der Stiere durch die Gardians zu Pferd.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de Tourisme d’Arles