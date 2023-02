Visite de l’atelier et présentation du métier de céramiste Mas de Vilonge 30120 Avèze Avèze Catégories d’Évènement: Avèze

Gard

Visite de l’atelier et présentation du métier de céramiste Mas de Vilonge 30120 Avèze, 29 mars 2023, Avèze. Visite de l’atelier et présentation du métier de céramiste 29 mars – 2 avril Mas de Vilonge 30120 Avèze Venez découvrir l’argile et le métier de céramiste Mas de Vilonge 30120 Avèze 30120 Avèze Avèze 30120 Gard Occitanie D’ingénieure à professeure de yoga, puis céramiste, c’est de mettre les mains dans la terre qui m’a permis de me reconnecter à mon moi profond. Mes créations sont inspirées par les 4 archétypes du cycle féminin, que je vous propose de découvrir. Chacun d’eux est une invitation à retrouver du sens, à reconnecter à la Lune, la Nature et le féminin sacré. Au programme Savez-vous comment sont fabriquées les tasses et bols que vous utilisez au quotidien? Connaissez-vous les différents types d’argiles? La terre est un matériau fascinant et le métier de céramiste très varié. J’espère vous le faire découvrir en vous ouvrant les portes de mon atelier et en répondant à vos questions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Carine Belloc

