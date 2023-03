Animation « Poésie botanique » Mas de Varangle Montaren-et-Saint-Médiers Catégories d’Évènement: Gard

Animation « Poésie botanique » Mas de Varangle, 4 juin 2023, Montaren-et-Saint-Médiers. Animation « Poésie botanique » Dimanche 4 juin, 14h00 Mas de Varangle Entrée libre, sur inscription uniquement, parking sur place Cette année Anne et Philippe du Mas de Varangle, maison d’hôtes et lieu événementiel dédié à la musique, vous accueillent dans leur oliveraie.Mas de Varangle, 890 Chemin de Varangle, 30700 Montaren et Saint Médiers. Marie Schenck, médiatrice culturelle à la MJC d’Uzès vous y attendra pour vous proposer une animation poétique. Nous n’allons pas vous dévoiler son contenu, car l’effet de surprise en serait gâché. Mais sachez que le thème « Musique aux jardins » sera incarné par la musicalité de vos mots. Des supports visuels vous seront offerts afin qu’ensemble, en toute simplicité nous fassions jaillir la poésie. Nous profiterons de ce cadre bucolique pour créer des souvenirs de « poésie botanique ». Nul besoin d’être écrivain.e, juste une envie, un peu de lâcher-prise, beaucoup d’humilité, une touche d’humour et le tour est joué. Mas de Varangle 30700 Montaren-et-Saint-Médiers Montaren-et-Saint-Médiers 30700 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « marie.mjcuzes@gmail.com »}] Le Mas de Varangle est aux portes du 1er Duché de France, Uzès, c’est une ancienne ferme fortifiée dont les origines remontent au XVIe siècle parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

