CINECO : MARINETTE Mas-de-val Mas-Saint-Chély, 7 octobre 2023, Mas-Saint-Chély.

Mas-Saint-Chély,Lozère

De Virginie Verrier avec Garance Marillier, Emilie Dequenne, Alban Lenoir, Sylvie Testud

France , 2023, 1h36

Marinette Pichon a le foot dans la peau dès son plus jeune âge. Élevée par une mère courageuse qui doit faire face à un mari violent, elle s….

Mas-de-val Salle polyvalente

Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie



By Virginie Verrier with Garance Marillier, Emilie Dequenne, Alban Lenoir, Sylvie Testud

France , 2023, 1h36

Marinette Pichon has had soccer under her skin from an early age. Raised by a courageous mother who has to cope with a violent husband, she…

De Virginie Verrier con Garance Marillier, Emilie Dequenne, Alban Lenoir, Sylvie Testud

Francia , 2023, 1h36

Marinette Pichon lleva el fútbol bajo la piel desde muy pequeña. Criada por una madre valiente que tiene que hacer frente a un marido violento, se convierte en…

Von Virginie Verrier mit Garance Marillier, Emilie Dequenne, Alban Lenoir, Sylvie Testud

Frankreich , 2023, 1h36

Marinette Pichon wird der Fußball von klein auf in die Wiege gelegt. Aufgewachsen bei einer mutigen Mutter, die mit einem gewalttätigen Ehemann zu kämpfen hat, s…

