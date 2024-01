CINÉCO: LA FIANCÉE DU POÈTE MAS DE VAL Gorges du Tarn Causses, samedi 3 février 2024.

Gorges du Tarn Causses Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 18:00:00

fin : 2024-02-03

La fiancée du poète

Belgique, France, 2023, 1h43

De Yolande Moreau

Avec Yolande Moreau, Sergi López, Grégory Gadebois…

Comédie dramatique

VF

Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s’accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. N’ayant pas les moyens d’entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois locataires. Trois hommes qui vont bouleverser sa routine et la préparer, sans le savoir, au retour du quatrième : son grand amour de jeunesse, le poète.

L’actrice et réalisatrice nous embarque dans un univers poétique qui transforme le quotidien le plus prosaïque en un monde enchanteur, peuplé de faussaires et d’originaux qui repeignent la vie aux couleurs de leurs rêves. Un film tendre et décalé.

MAS DE VAL

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie



