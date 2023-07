La Ferme du Mas de Thomas Mas de Thomas Saint-Sulpice, 12 juillet 2023, Saint-Sulpice.

Saint-Sulpice,Lot

Partez à la découverte de notre élevage de 300 chèvres et chevrettes, assistez à la traîte (17h30-19h), découvrez la fabrication de nos différents fromages dont le Rocamadour AOP à l’aide de panneaux explicatifs, baladez-vous autour de la ferme pour découvrir nos autres productions : le rucher et sa ruche vitrée, nos vaches Salers, nos cochons plein air gascons, nos petits animaux (lapins, oies, paons, chèvres naines, poules naines). Terminez par un détour à la boutique pour découvrir les produits élaborés à la ferme par nos soins : fromage de chèvre (Rocamadour AOP, tomme, faisselle), miels, pain d’épices, nougats, confitures, charcuteries, coffrets cadeau, huile de noix, gâteaux de noix….

Saint-Sulpice 46160 Lot Occitanie



Discover our breeding of 300 goats and kids, attend the milking (17h30-19h), discover the manufacture of our various cheeses of which the Rocamadour AOP with the help of explanatory panels, walk around the farm to discover our other productions: the apiary and its glass beehive, our Salers cows, our Gascon free-range pigs, our small animals (rabbits, geese, peacocks, dwarf goats, dwarf chickens). Finish with a detour to the store to discover the products we make on the farm: goat cheese (Rocamadour PDO, tomme, faisselle), honeys, gingerbread, nougats, jams, delicatessen, gift boxes, walnut oil, walnut cakes…

Descubra nuestras 300 cabras y cabritas, asista al ordeño (17h30-19h), descubra la fabricación de nuestros diferentes quesos con la ayuda de carteles explicativos, paséese por la granja para descubrir nuestras otras producciones: el colmenar y su colmena acristalada, las vacas de raza Salers, los cerdos gascones criados al aire libre y alimentados con cereales, los animales pequeños (conejos, ocas, pavos reales, cabras enanas, gallinas enanas) Termine dando una vuelta por la tienda para descubrir los productos elaborados con esmero en la granja: quesos de cabra (Rocamadour DOP, Tomme), miel, pan de especias, mermeladas, embutidos, paquete de carne, pack regalo, aceite de nuez…Podrá saborear nuestros productos en el restaurante en la granja, en un marco único, el antiguo horno restaurado.

Entdecken Sie unsere Zucht von 300 Ziegen und Zicklein, schauen Sie beim Melken zu (17.30-19.00 Uhr), erfahren Sie anhand von Schautafeln, wie unsere verschiedenen Käsesorten, darunter der Rocamadour AOP, hergestellt werden, spazieren Sie um den Hof herum und entdecken Sie unsere anderen Produktionen: den Bienenstock mit seinem verglasten Bienenstock, unsere Salers-Kühe, unsere Gascogner Freilandschweine, unsere Kleintiere (Kaninchen, Gänse, Pfauen, Zwergziegen, Zwerghühner). Machen Sie zum Abschluss einen Abstecher in den Laden, um die von uns auf dem Hof hergestellten Produkte zu entdecken: Ziegenkäse (Rocamadour AOP, Tomme, Faselle), Honig, Lebkuchen, Nougat, Konfitüren, Wurstwaren, Geschenksets, Walnussöl, Walnusskuchen…

Mise à jour le 2023-06-29 par ADT46