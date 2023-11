Cet évènement est passé MAIRIEBUS. Service public de proximité. Les rendez-vous. Mas de Pouane Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues MAIRIEBUS. Service public de proximité. Les rendez-vous. Mas de Pouane Martigues, 14 novembre 2023, Martigues. MAIRIEBUS. Service public de proximité. Les rendez-vous. Mardi 14 novembre, 09h30 Mas de Pouane Gratuit Planning Retrouvez ci-dessous le planning du Mairiebus pour le mois de NOVEMBRE 2023 pour diffusion dans Facebook – instagram….. Centre Communal d’Action Sociale : Informations, démarches, inscriptions Allocation Municipale Solidarité

Inscription Colis de Noël

– Lundi 20 novembre – 9h30/12h –Place Centrale – Notre Dame des Marins

14h30/17h – Place Vaillant Couturier – Grès Capucins

Centre Communal d’Action Sociale : Inscription Colis de Noël

– Mardi 14 novembre – 9h30/12h – derrière le bât 16 – Mas de Pouane

– Vendredi 24 novembre – 9h30/12h – Accueil Municipal de Proximité – Paradis Saint-Roch

– Mardi 28 novembre – 9h30/12h – place R. Desnos – Canto

14h30/17h – devant le Centre Social – Boudème Centre Intercommunal d’Action Sociale : Campagne Inscription Allocation Chauffage

– Lundi 13 novembre – 14h30/17h – devant le Centre Social – Boudème – Lundi 27 novembre – 9h30/12h – Place Centrale –Notre Dame des Marins

14h30/17h – Place Vaillant Couturier – Grès – Capucins

Espaces Publics Numériques : Informations, Démarches et usages numériques

– Jeudi 9 novembre – 9h/12h – marché de Jonquières

Service Santé : Vaccination HPV (Prévention cancer de l’utérus)

– Mercredi 8 novembre – 8h/12h – Collège G. Philipe – Boudème

– Mercredi 22 novembre – 8h/13h – Collège H. Wallon – Ferrières

Service Santé : journée mois sans tabac

– Jeudi 30 novembre – 8h30/12h – marché de Jonquières

12h/17h – Lycées Langevin et Lurçat En savoir plus Les actes administratif Les services en ligne Mas de Pouane Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/actes-administratifs »}, {« link »: « https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T09:30:00+01:00 – 2023-11-14T12:00:00+01:00

2023-11-14T09:30:00+01:00 – 2023-11-14T12:00:00+01:00 Le mairiebus (visuel) Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Mas de Pouane Adresse Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Mas de Pouane Martigues latitude longitude 43.411559;5.022191

Mas de Pouane Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/