Soirée tchatche : agriculture et élevage face aux changements climatiques Mas de Peint Salin-de-Giraud Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salin-de-Giraud Soirée tchatche : agriculture et élevage face aux changements climatiques Mas de Peint Salin-de-Giraud, 7 novembre 2023, Salin-de-Giraud. Soirée tchatche : agriculture et élevage face aux changements climatiques Mardi 7 novembre, 18h00 Mas de Peint Gratuit, sur réservation Amis, habitants du Parc de Camargue ou simples visiteurs sont invités à échanger sur des sujets thématiques le temps d’un apéro-débat.

L’objectif : profiter d’un moment convivial pour partager la connaissance et recueillir les perceptions et ressentis sur des thématiques précises.

Le 7 novembre, pour la dernière soirée de l’année, le musée se rend au Mas de peint au Sambuc pour un moment d’échange sur le thème agriculture/élevage face aux changements climatiques, quelles solutions fondées sur la nature ? Avec Jean Jalbert, directeur de la Tour du Valat et Frédéric Bon manadier et Jacques Mailhan délégué de la chambre d’Agriculture. Projection d’un reportage sur l’élevage ovin. Mas de Peint Route de Salin-de-Giraud Salin-de-Giraud 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490971082 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@parc-camargue.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T18:00:00+01:00 – 2023-11-07T20:00:00+01:00

2023-11-07T18:00:00+01:00 – 2023-11-07T20:00:00+01:00 camargue élevage E.Vialet Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Salin-de-Giraud Autres Lieu Mas de Peint Adresse Route de Salin-de-Giraud Ville Salin-de-Giraud Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Mas de Peint Salin-de-Giraud latitude longitude 43.412184;4.74085

Mas de Peint Salin-de-Giraud Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salin-de-giraud/