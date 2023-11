MARCHÉ DE NOËL Mas-de-Londres, 26 novembre 2023, Mas-de-Londres.

Mas-de-Londres,Hérault

La commune du Mas-de-Londres vous propose son marché de Noël. Au fil de la journée de nombreuses animations sont prévues. La visite du père noël, des balades en poney, du maquillage et plein d’autres surprises vous attendent..

2023-11-26 11:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



The commune of Mas-de-Londres presents its Christmas market. Throughout the day, you’ll find plenty of entertainment. A visit from Santa Claus, pony rides, face painting and lots of other surprises await you.

El municipio de Mas-de-Londres celebra su mercado navideño. Durante todo el día, habrá muchas actividades de animación. Visita de Papá Noel, paseos en poni, pintacaras y muchas sorpresas más.

Die Gemeinde Le Mas-de-Londres bietet Ihnen ihren Weihnachtsmarkt an. Im Laufe des Tages sind zahlreiche Animationen vorgesehen. Der Besuch des Weihnachtsmanns, Ponyreiten, Schminken und viele andere Überraschungen warten auf Sie.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT DU GRAND PIC ST LOUP