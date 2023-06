CINÉMA SOUS LES ÉTOILES – “SPIDER-MAN : ACROSS THE SPIDER-VERSE” Mas-de-Londres, 12 août 2023, Mas-de-Londres.

Mas-de-Londres,Hérault

En juillet et août, la Communauté de communes anime vos soirées d’été dans 15 communes du territoire en organisant des séances de cinéma en plein air, à la tombée de la nuit.

A cette occasion, un écran géant se déploie sur les places, dans les champs ou dans des lieux insolites pour diffuser les derniers films en sortie nationale..

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 . EUR.

Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



In July and August, the Community of Communes animates your summer evenings in 15 communes of the territory by organizing open-air cinema sessions, at nightfall.

On this occasion, a giant screen is set up in the squares, in the fields or in unusual places to show the latest films released in France.

En julio y agosto, la Comunidad de Municipios anima las noches de verano en 15 municipios de la región organizando proyecciones de cine al aire libre al anochecer.

Se instalará una pantalla gigante en plazas, campos y lugares insólitos para proyectar los últimos estrenos nacionales.

Im Juli und August belebt der Gemeindeverband Ihre Sommerabende in 15 Gemeinden des Gebiets, indem er bei Einbruch der Dunkelheit Kinovorstellungen unter freiem Himmel organisiert.

Bei dieser Gelegenheit wird auf Plätzen, Feldern oder an ungewöhnlichen Orten eine riesige Leinwand ausgebreitet, auf der die neuesten Filme gezeigt werden, die landesweit in die Kinos kommen.

