LA GUINGUETTE DU MAS DE LONDRES « SAISON 2023 », 4 mai 2023, Mas-de-Londres.

La joyeuse équipe de la Guinguette du Mas de Londres vous dévoile la programmation de sa saison 2023 !!

Nous avons hâte de vous retrouver et de partager de beaux et bons moments avec vous autour de spectacles, concerts et autres délicieux mets ! A tout vite !!!!.

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 . .

Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



The joyful team of the Guinguette du Mas de Londres unveils the program of its 2023 season!

We are looking forward to meeting you again and to share beautiful and good moments with you around shows, concerts and other delicious food ! See you soon !!!!

¡El feliz equipo de la Guinguette du Mas de Londres desvela el programa de su temporada 2023!

¡Esperamos volver a verle y compartir buenos momentos con usted en torno a espectáculos, conciertos y otras delicias gastronómicas! ¡¡¡¡Hasta pronto !!!!

Das fröhliche Team der Guinguette du Mas de Londres stellt Ihnen das Programm für die Saison 2023 vor!

Wir freuen uns darauf, Sie wiederzusehen und mit Ihnen schöne und gute Momente bei Aufführungen, Konzerten und anderen köstlichen Speisen zu teilen! Bis bald !!!!

Mise à jour le 2023-04-12 par OT DU GRAND PIC ST LOUP