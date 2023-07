Rallye des Vignerons des Baux-de-Provence Mas de la Dame Les Baux-de-Provence, 23 septembre 2023, Les Baux-de-Provence.

Les Baux-de-Provence,Bouches-du-Rhône

5e édition du Rallye des Baux-de-Provence ! Les vignerons vous ouvriront leurs portes le samedi 23 septembre prochain, l’occasion de (re)découvrir ce territoire préservé grâce à différentes activités tout au long de la journée !.

2023-09-23

Mas de la Dame Route De Saint Rémy

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



5th Rallye des Baux-de-Provence! The winegrowers will be opening their doors to you on Saturday, September 23rd, giving you the chance to (re)discover this unspoilt region through a variety of activities throughout the day!

¡5º Rallye des Baux-de-Provence! El sábado 23 de septiembre, los viticultores le abrirán sus puertas y le permitirán (re)descubrir esta región intacta a través de numerosas actividades durante todo el día

5. Ausgabe der Rallye des Baux-de-Provence! Die Winzer werden Ihnen am Samstag, den 23. September ihre Türen öffnen, eine Gelegenheit, diese geschützte Gegend dank verschiedener Aktivitäten den ganzen Tag über (wieder) zu entdecken!

