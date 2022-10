Nature et culture au Mas de la Coume Mas de la Coume Mosset Catégories d’évènement: Mosset

Nature et culture au Mas de la Coume 24 – 28 octobre Mas de la Coume

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Mas de la Coume 66500 Mosset Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie Les « Colos apprenantes » de la Ligue de l’Enseignement 66 ont lieu au centre d’accueil de la Coume à Mosset. Ce centre se trouve à l’écart du village, en pleine forêt. Cette grande propriété permet toutes les découvertes et activités sur l’environnement et la biodiversité, mais aussi culturelles et sensibles. Ces conditions idéales permettent à tous de se ressourcer et de retrouver un rythme de vie équilibré.

Au cours des cinq journées de « colo apprenante », les enfants alterneront diverses activités éducatives :

– ateliers en extérieur pour connaître et comprendre la vie de la forêt tout en étant en activité physique ;

– activités éducatives avec un.e enseignant.e pour améliorer leur confiance en soi et ses capacités à apprendre ;

– activités ludiques pour créer et renforcer l’esprit de groupe et se faire de nouveaux amis. L’organisation de la « Colo apprenante » en petits groupes permet d’adapter les horaires selon les âges et à l’équipe d’animation d’être particulièrement attentive à chacun.

