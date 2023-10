Fiesta campera – Journée taurine à la Belugue Mas de la Belugue Arles, 12 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

La peña de Tibo Garcia présente sa Fiesta Campera à la ganadéria Yonnet, le plus ancien élevage Français et l’un des plus mythique..

2023-11-12

Mas de la Belugue

Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Tibo Garcia?s peña presents its Fiesta Campera at the Yonnet stud farm, France?s oldest and one of its most legendary.

La peña de Tibo García presenta su Fiesta Campera en la yeguada de Yonnet, la más antigua de Francia y una de las más legendarias.

Die Peña von Tibo Garcia präsentiert ihre Fiesta Campera auf der Ganadéria Yonnet, der ältesten und legendärsten Zuchtstätte Frankreichs.

