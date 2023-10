Stage Feminessence Mas de Girval Saint-Cirq-Lapopie, 24 novembre 2023, Saint-Cirq-Lapopie.

Saint-Cirq-Lapopie,Lot

Etre consciente de son équilibre énergétique au féminin et la maintenir..

2023-11-24 10:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. 150 EUR.

Mas de Girval

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie



Be aware of your feminine energy balance and maintain it.

Sé consciente de tu equilibrio energético femenino y mantenlo.

Sich ihres weiblichen Energiegleichgewichts bewusst sein und es aufrechterhalten.

