LA CLEF DES CHAMPS MAS DE GAY Saint-Maurice-Navacelles, 8 août 2023, Saint-Maurice-Navacelles.

Saint-Maurice-Navacelles,Hérault

J’organise tout au long de l’été , en partenariat avec le CPIE des Causses Méridionaux, des visites de mon jardin d’herbes.

Au cœur de mes racines, je vous fait découvrir mon jardin « la clef des champs ».

Lieu privilégié de mes cultures et transformations de plantes aromatiques et médicinales..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . .

MAS DE GAY

Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie



Throughout the summer, in partnership with the CPIE des Causses Méridionaux, I organize visits to my herb garden.

In the heart of my roots, I invite you to discover my garden « la clef des champs ».

This is where I grow and transform aromatic and medicinal plants.

A lo largo del verano, en colaboración con el CPIE des Causses Méridionaux, organizo visitas a mi jardín de hierbas.

En el corazón de mis raíces, le invito a descubrir mi jardín « la clef des champs ».

Es donde cultivo y transformo mis plantas aromáticas y medicinales.

Ich organisiere den ganzen Sommer über , in Zusammenarbeit mit dem CPIE des Causses Méridionaux, Besuche in meinem Kräutergarten.

Im Herzen meiner Wurzeln zeige ich Ihnen meinen Garten « La clef des champs ».

Hier werden Kräuter und Heilpflanzen angebaut und verarbeitet.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT LODEVOIS ET LARZAC