Cherry Show Mas de Coulet Brissac, 21 octobre 2023, Brissac.

Brissac,Hérault

Le Cherry Show débarque pour sa première édition SAVOUREUSE !

Un Buffet Spectacle incontournable en périphérie de Montpellier, avec des des artistes prêt(e)s à mettre le feu..

2023-10-21 19:00:00 fin : 2023-10-21 23:30:00. .

Mas de Coulet

Brissac 34190 Hérault Occitanie



The Cherry Show arrives for its first SAVOUROUS edition!

A not-to-be-missed Buffet Show on the outskirts of Montpellier, with artists ready to set the stage alight.

¡Vuelve el Cherry Show en su primera edición SAVOUROUS!

Un espectáculo Buffet ineludible en las afueras de Montpellier, con artistas dispuestos a incendiar el escenario.

Die Cherry Show kommt mit ihrer ersten SAVOUREUSE-Ausgabe!

Ein Buffet-Spektakel, das man am Stadtrand von Montpellier nicht verpassen darf, mit Künstlern, die bereit sind, das Feuer zu entfachen.

Mise à jour le 2023-10-09 par ADT34