Les arts de la scène – Les arts du cirque « A toi de jouer! » Mas de Couderc Théminettes, 30 octobre 2023, Théminettes.

Les arts de la scène – Les arts du cirque « A toi de jouer! » 30 octobre – 3 novembre Mas de Couderc Cotisation de 10 euros, tarif de 10 à 90 euros pour le séjour, en fonction du coefficient CAF.

Les arts de la scène

« A toi de jouer! »

Les arts du cirque, une activité en 3 dimensions: artistique, corporelle et éducative.

Ce séjour ne s’inscrit pas uniquement dans une logique d’acquisitions techniques des différentes disciplines des Arts du Cirque (transmission de savoir faire) mais plutôt une confrontation à soi-même visant un développement des « savoir-être » de chacun dans le groupe.

Découverte du territoire (histoire, géographie) du lieu d’accueil et découverte linguistique et culturelle italienne avec l’intervenante artistique d’origine italienne.

Mas de Couderc 46120 Théminettes Théminettes 46120 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.apeai-jeunesse-31.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562020175 »}, {« type »: « email », « value »: « apeaijeunesse@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T09:00:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

2023-11-03T00:00:00+01:00 – 2023-11-03T18:00:00+01:00

théatre cirque