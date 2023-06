Sous les Etoiles de Cantagrel: un été de spectacles Mas de Cantagrel Saint-Cirq-Lapopie, 10 juillet 2023, Saint-Cirq-Lapopie.

Saint-Cirq-Lapopie,Lot

Cet été Cantagrel est ouvert tous les lundis, mardis et jeudis.

Musique, théâtre, danse, cirque ; nous avons pensé Sous les Étoiles comme un festival pluridisciplinaire sur deux mois ! Nous vous donnons rendez-vous trois fois par semaine pour découvrir ce programme enchanteur.

Chaque soir d’ouverture, Gaëlle, Olivier et l’équipe vous accueillent, dès 19h, pour vous restaurer sur place. Notre cuisine se veut simple, abordable, locale et de saison.

Attention, il faut réserver sa table.

Et oui, cette année l’entrée est payante. Pourquoi ? Pour que l’expérience continue et que les artistes soient rémunérés de façon décente. Jetez un œil, nous proposons quelques astuces pour que nos soirées restent abordables..

2023-07-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-10 . EUR.

Mas de Cantagrel

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie



This summer Cantagrel is open every Monday, Tuesday and Thursday.

Music, theater, dance, circus: we’ve conceived Sous les Étoiles as a multidisciplinary festival spanning two months! We look forward to seeing you three times a week to discover this enchanting program.

Every opening night, Gaëlle, Olivier and the team welcome you to dine in from 7pm. Our cuisine is simple, affordable, local and seasonal.

Please note that reservations are required.

And yes, this year admission is not free. And why? To ensure that the experiment continues and that the artists are paid a decent wage. We’ve put together a few tips to keep our evenings affordable.

Este verano Cantagrel abre todos los lunes, martes y jueves.

Música, teatro, danza, circo… Sous les Étoiles es un festival multidisciplinar de dos meses de duración Le esperamos tres veces por semana para descubrir este programa encantador.

Todas las noches de apertura, Gaëlle, Olivier y su equipo le recibirán en el restaurante a partir de las 19:00 horas. Nuestra cocina es sencilla, asequible, local y de temporada.

Tenga en cuenta que debe reservar su mesa.

Y sí, este año hay que pagar entrada. ¿Por qué? Para que el experimento continúe y los artistas cobren un sueldo decente. Eche un vistazo a nuestros consejos para que nuestras veladas sigan siendo asequibles.

In diesem Sommer ist Cantagrel jeden Montag, Dienstag und Donnerstag geöffnet.

Musik, Theater, Tanz, Zirkus; wir haben Sous les Étoiles als ein multidisziplinäres Festival über zwei Monate hinweg konzipiert! Wir treffen uns dreimal pro Woche mit Ihnen, um dieses bezaubernde Programm zu entdecken.

An jedem Eröffnungsabend empfangen Sie Gaëlle, Olivier und das Team ab 19 Uhr, um Sie vor Ort zu verpflegen. Unsere Küche ist einfach, erschwinglich, lokal und saisonal.

Bitte beachten Sie, dass Sie einen Tisch reservieren müssen.

Und ja, dieses Jahr ist der Eintritt kostenpflichtig. Warum ist das so? Damit das Experiment weitergeht und die Künstler anständig entlohnt werden. Werfen Sie einen Blick darauf, wir haben ein paar Tipps für Sie, damit unsere Partys bezahlbar bleiben.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Cahors – Vallée du Lot