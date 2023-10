Soirée théâtre – « Quand la Chine téléphonera » Mas Coop Beaumont-sur-Lèze Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Lèze

Haute-Garonne Soirée théâtre – « Quand la Chine téléphonera » Mas Coop Beaumont-sur-Lèze, 14 octobre 2023, Beaumont-sur-Lèze. Soirée théâtre – « Quand la Chine téléphonera » Samedi 14 octobre, 20h30 Mas Coop Soirée Théâtre avec la troupe « Les Déjantés de la Lèze », de Lézat. Samedi 14 octobre à 20h30, Prix libres.

Une agréable soirée en perspective, n’hésitez pas à faire tourner

Places limitées, pensez à venir tôt (ou à réserver).

« Quand la Chine téléphonera, vous apprendrez qu’on peut se faire empaler pour des poèmes tibétains, qu’on peut draguer au camembert, que les cadavres se rangent sous les matelas…

Mon petit « doigt » me dit même que quand la Chine téléphonera, Les Déjantés de la Lèze vous prendront par surprise tellement les situations de cette comédie de boulevard désopilante s’enchaînent sur un rythme endiablé. » Mas Coop 1171 route d’Eaunes 31870 Beaumont-sur-Lèze Beaumont-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

