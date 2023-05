FESTIFOIRE, 28 mai 2023, Mas-Cabardès.

Mas-Cabardès,Aude

Les Festéjaïres vous invitent à la 7ème édition de la Festifoire ! Foire printanière, ce rassemblement a pour but de créer une animation dans le Cabardès, un moment de partage et de convivialité, en découvrant ou redécouvrant nos produits du terroir, et le savoir-faire de nos passionnés.

Tout au long de la journée, venez à leur rencontre !

Animations, maquilleuse enfants (et adultes!), la troupe de percussionnistes ODAWA, vide-grenier, courses aux canards dans l’Orbiel à 17 H, Foodtrucks et buvette seront aussi de la partie !.

2023-05-28 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:00:00. .

Mas-Cabardès 11380 Aude Occitanie



The Festéjaïres invite you to the 7th edition of the Festifoire! Spring fair, this gathering aims to create an animation in the Cabardès, a moment of sharing and conviviality, by discovering or rediscovering our local products, and the know-how of our enthusiasts.

Throughout the day, come and meet them!

Animations, make-up artist for children (and adults!), the percussionist group ODAWA, garage sale, duck races in the Orbiel at 5 pm, foodtrucks and refreshments will also be part of the event!

¡Los Festéjaïres le invitan a la 7ª edición de la Festifoire! Esta feria de primavera pretende crear un ambiente animado en el Cabardès, un momento de intercambio y convivencia, al tiempo que se descubren o redescubren nuestros productos locales y el saber hacer de nuestros aficionados.

Durante todo el día, ¡venga a conocerlos!

Animaciones, pintacaras para niños (¡y adultos!), los percusionistas de ODAWA, venta de garaje, carreras de patos en el Orbiel a las 17h, foodtrucks y refrescos también estarán en el programa

Die Festéjaïres laden Sie zur 7. Ausgabe der Festifoire ein! Als Frühlingsmesse soll diese Zusammenkunft eine Belebung im Cabardès bewirken, einen Moment des Teilens und der Geselligkeit, in dem Sie unsere regionalen Produkte und das Know-how unserer leidenschaftlichen Sammler entdecken oder wiederentdecken können.

Treffen Sie sie den ganzen Tag über!

Animationen, Kinderschminken (und Erwachsenenschminken!), die Perkussionistengruppe ODAWA, Flohmarkt, Entenrennen im Orbiel um 17 Uhr, Foodtrucks und Getränkeausschank sind ebenfalls mit von der Partie!

Mise à jour le 2023-05-22 par A.D.T. de l’Aude / OTI Montagne Noire