Mas Bottero – Dîner du réveillon de la Saint Sylvestre Saint-Cannat, 31 décembre 2022, Saint-Cannat Saint-Cannat.

2022-12-31 19:00:00 – 2022-12-31 23:00:00

EUR 220 // Menu //



● Chou fleur et caviar : chou fleur crémeux et comme un taboulé assaisonné au caviar français

************************************

● Œuf et truffe noire : dans sa coquille, l’œuf fermier brouillé de truffe noire d’ici.

Mouillettes au lard noir de Bigorre

************************************

● Saint Jacques et noisette : en épais carpaccio, touche de topinambours et noisettes torréfiées

************************************

● Loup et butternut : loup cuit à la vapeur douce et millefeuille de butternut parfumé à l’anchois

************************************

● Veau et pomme de terre : paleron de veau braisé au Cidre et cannelloni à la dauphinoise

************************************

Brillat savarin en version aérienne, complètement truffé

************************************

● Agrumes et safran : nage d’agrumes parfumée au safran Bio de Lambesc et tuile meringuée

************************************

● Chocolat et marron : bûchette du nouvel an pour vous souhaite une belle année

Soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre et déjeuner du 1er janvier au Mas Bottero.

+33 4 42 67 19 18 Le Mas Bottero

