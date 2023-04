Des filles dans les vignes Mas Baracan, 13 mai 2023, Pont-de-Crau.

Des filles dans les vignes Samedi 13 mai, 10h00 Mas Baracan Entrée libre

Au Mas Baracan

Tout le jour :

20 artisans locaux en mode, bijoux, décoration, accessoires et alimentation alternative

Food truck avec La Meunerie

réservation de votre repas

au 06 15 63 33 63

11h & 18h, visite de la cave commentée et dégustation avec Valérie, vigneronne du domaine

6 ateliers d’initiation et d’artisanat sur réservation:

11h-12h30 : créations en perle tout public, elle s’adapte à votre niveau et votre dextérité, 10€/pers

réservation auprès de Marie France au 0613093368 Marie France Reineville

11h-13h : Les bases de la lactofermentation

Un atelier pour s’initier à la conservation des légumes dans l’eau salée. Une culture des bactéries à redécouvrir pour le goût, la santé, l’antigaspillage et la créativité culinaire au quotidien. Démonstration et dégustation.

Pour adultes, 25 euros /pers

réservation auprès de Florine au 0686468111 Dandelione

13h-17h : avec TUYAU

Fabrication de son propre cabas

60€ ou 50€ pour les adhérents de la Compagnie des arts joyeux.

Prévoir entre 2,5 et 4h, selon le modèle et le rythme de tissage

réservation auprès de Stéphanie au 0678980160

14h-15h30 : Décoration de Vide-poche, bol, porte clef…

Pour ados/adultes 15€/pers

réservation auprès Noémie au 0627563335 mascobois

14h-16h et 16H30 – 18h30 : » Empreinte la terre «

Venez vous initiez à différentes techniques de poterie tout en s’inspirant de la nature qui nous entoure.

Atelier à partir de 6 ans

Tarif : 24€ ( sans cuisson de la création ) 30 € ( avec cuisson de la création )

réservation auprès de Stéphanie au 0678875789 Les terres de Nemetona

16h-17h: initiation au macramé 20€/pers

réservation auprès de Cécile au 0601454220 Mes2mains

20h: Concert avec Delphine Capron duo

Mas Baracan Route Coste Basse, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 96 40 05 https://www.facebook.com/masbaracan/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/asso.matierea »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

artisanat vignoble

Audrey Sigovic Garcia