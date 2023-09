AU PAYS DES CARRIOLES FÊTE HALLOWEEN Mas Amadou La Boissière, 29 octobre 2023, La Boissière.

La Boissière,Hérault

Venez nombreux pour cette journée qui s’annonce aussi frissonnante qu’amusante !

tarif réduit sur les entrées pour toutes personnes déguisées. Toute la journée : découverte de l’atelier de la

sorcière et atelier créatif libre de son compagnon velu.

A16h, pinata géante, le chaudron de la sorcière..

2023-10-29 fin : 2023-10-31 . .

Mas Amadou

La Boissière 34150 Hérault Occitanie



Come one, come all for a day that promises to be as thrilling as it is fun!

reduced admission for anyone in costume. All day long: discover the witch’s workshop

workshop and free creative workshop with her hairy companion.

At 4 p.m., giant pinata, the witch’s cauldron.

Venid todos a pasar un día que promete ser tan escalofriante como divertido

entrada reducida para los disfrazados. Durante todo el día: descubra el taller de la bruja

y taller creativo gratuito con su peluda compañera.

A las 16 h, piñata gigante, el caldero de la bruja.

Kommen Sie zahlreich zu diesem Tag, der ebenso gruselig wie lustig zu werden verspricht!

ermäßigter Eintrittspreis für alle verkleideten Personen. Den ganzen Tag lang: Entdeckung der Werkstatt der Hexe

hexe und freie Kreativwerkstatt ihres haarigen Begleiters.

Um 16 Uhr: Riesenpinata aus dem Hexenkessel.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT