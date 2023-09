HALLOWEEN 2023 Mas amadou La Boissière, 29 octobre 2023, La Boissière.

La Boissière,Hérault

Envie de célébrer Halloween de manière originale cette année avec vos enfants ? Au Pays des Carrioles vous reçoit sur 3 journées pour permettre à tous de venir vous amuser sur une journée à la fois frissonnante, amusante, créative et gourmande. Tout un programme vous attends !.

2023-10-29 10:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

Mas amadou

La Boissière 34150 Hérault Occitanie



Would you like to celebrate Halloween in an original way with your children this year? Au Pays des Carrioles welcomes you for 3 days, so that everyone can come and enjoy a day of thrills and spills, fun, creativity and gourmet delights. A whole program awaits you!

¿Quiere celebrar Halloween de una forma original con sus hijos este año? Au Pays des Carrioles organizará 3 días de diversión para usted y sus hijos, para que todos puedan disfrutar de una jornada terrorífica, divertida, creativa y deliciosa. ¡Todo un programa le espera!

Haben Sie Lust, Halloween dieses Jahr mit Ihren Kindern auf originelle Weise zu feiern? Au Pays des Carrioles empfängt Sie an drei Tagen, damit alle kommen können, um sich an einem Tag zu vergnügen, der gleichzeitig gruselig, lustig, kreativ und lecker ist. Ein ganzes Programm wartet auf Sie!

Mise à jour le 2023-09-18 par OT DU CLERMONTAIS