FÊTE DES GRANDS PÈRES AU PAYS DES CARRIOLES Mas Amadou La Boissière, 1 octobre 2023, La Boissière.

La Boissière,Hérault

Rendez-vous au pays des Cariolles !

2 CADEAUX OFFERTS À TOUS LES GRANDS-PÈRES accompagnés d’un de ses petits-enfants :

l’ENTRÉE DU JOUR sur le parc, la CARTE VIP du parc valable pour toute l’année 2024 (entrées offertes pour toute la saison)..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Mas Amadou

La Boissière 34150 Hérault Occitanie



See you in Cariolles country!

2 GIFTS OFFERED TO ALL GRANDFATHERS accompanied by one of their grandchildren:

dAY ENTRY to the park, VIP CARD valid for the whole of 2024 (free entry for the whole season).

¡Nos vemos en la tierra de las Cariolles!

2 REGALOS OFRECIDOS A TODOS LOS ABUELOS acompañados de uno de sus nietos:

eNTRADA DE UN DÍA al parque, TARJETA VIP válida para todo el año 2024 (entrada gratuita durante toda la temporada).

Wir sehen uns im Land der Cariolles!

2 GESCHENKE FÜR ALLE GROSSVÄTER in Begleitung eines Enkelkindes:

den TAGESEINTRITT in den Park, die VIP-KARTE des Parks, die für das ganze Jahr 2024 gültig ist (kostenlose Eintrittskarten für die gesamte Saison).

