FETE DES GRANDS PERES AU PAYS DES CARRIOLES MAS AMADOU La Boissière, 1 octobre 2023, La Boissière.

La Boissière,Hérault

C’est la fête des grand-pères !! le pays des carrioles vous ouvre ses portes pour l’occasion pour une sortie en famille amusante et ressourçante en pleine nature ! CADEAUX OFFERTS À TOUS LES GRANDS-PÈRES

accompagnés d’un de ses petits-enfants :

– l’ENTRÉE DU JOUR sur le parc

– la CARTE VIP du parc valable pour toute l’année

2024 (entrées offertes pour toute la saison).

MAS AMADOU

La Boissière 34150 Hérault Occitanie



It’s Grandfather’s Day! The Pays des Carrioles opens its doors to you for a fun and rejuvenating family outing in the heart of nature! GIFTS FOR ALL GRANDFATHERS

accompanied by a grandchild :

– dAY ENTRY to the park

– vIP PARK CARD valid for the whole year

2024 (free admission for the entire season)

¡Es el Día del Abuelo! ¡El Pays des Carrioles le abre sus puertas para una divertida y rejuvenecedora excursión familiar en plena naturaleza! REGALOS PARA TODOS LOS ABUELOS

acompañados de uno de sus nietos :

– eNTRADA DE UN DÍA al parque

– tARJETA VIP válida para todo el año

2024 (entrada gratuita durante toda la temporada)

Das Land der Kutschen öffnet zu diesem Anlass seine Türen für einen lustigen und erholsamen Familienausflug in die Natur! GESCHENKE FÜR ALLE GROSSVÄTER

in Begleitung eines Enkelkindes :

– den TAGESEINTRITT in den Park

– die VIP-PARKKARTE, die für das ganze Jahr gültig ist

2024 (kostenlose Eintrittskarten für die gesamte Saison)

