Exposition André Bars et Bruno Altmayer Musée Municipal Gautron du Coudray Marzy, samedi 9 mars 2024.

Début : 2024-03-09

fin : 2024-04-14

Du 9 mars au 14 avril, nouvelle exposition « André Bars et Bruno Altmayer » au Musée Gautron du Coudray à MARZY.

André Bars est un peintre hyperréaliste et Bruno Altmayer est un peintre connu internationalement pour ces thèmes écologiques et humanistes.

Vernissage le 9 mars à 11h.

Le musée est ouvert tous les après-midis de 14h30 à 17h30, sauf les mardis.

Entrée gratuite.

Infos au 03 86 59 28 47

Musée Municipal Gautron du Coudray 22 place de l’Eglise

Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté amis-du-musee-marzy@wanadoo.fr



