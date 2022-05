Maryline Lefeuvre

Maryline Lefeuvre, 17 juillet 2022, . Maryline Lefeuvre

2022-07-17 13:30:00 – 2022-07-17 18:00:00 Maryline Lefeuvre présentera des œuvres contemporaines. Maryline peint depuis une douzaine d'année, chez elle à St Servan. Elle utilise de la peinture acrylique avec comme support des tableaux, tissus et abat-jours.

