Personne ne sait vraiment quel homme se cachait derrière Shakespeare. Et s’il s’agissait d’une femme ? Une autrice a-t-elle écrit l’œuvre de Shakespeare ? Telle est la question… et l’enjeu de cette enquête intrigante proposée par Aurore Evain d’après les recherches de l’américaine Robin Williams. Une plongée au temps des sœurs de Shakespeare, au cours de laquelle se dessinera le destin hors du commun d’une femme savante de la Renaissance anglaise, Mary Sidney Herbert, comtesse de Pembroke. A travers cette conférence théâtrale, Aurore Evain soutiendra cette hypothèse qui a de quoi hanter tout masculiniste qui s’ignore. Avec rigueur et humour, en s’appuyant sur les textes shakespeariens eux-mêmes, un véritable jeu de construction mental sur l’existence d’un génie féminin de la littérature, une femme de pouvoir, puissante, d’une incomparable érudition, comme la Renaissance sut en produire… Conférence-Spectacle avec Aurore Evain et Fanny Zeller Adaptation et traduction d’Aurore Evain, d’après l’essai de Robin P. Williams, “Sweet Swan of Avon : did a woman write Shakespeare ?” (Wilton Circle Press) Collaboration artistique : Charline Fauveau et Isabelle Gomez Scénographie / vidéo : Carmen Mariscal / Costumes : Tanya Marcia Artioli Lumières : Jean-Michel Wartner Compagnie La Subversive

Entrée libre sur réservation

Spectacle de clôture Journées du Matrimoine

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



