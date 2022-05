Mary Sidney alias Shakespeare Théâtre de l’Epée de Bois, 8 septembre 2022, Paris.

Mary Sidney alias Shakespeare

du jeudi 8 septembre au dimanche 25 septembre à Théâtre de l’Epée de Bois

**Et si Shakespeare était une femme ?** Telle est la question… et l’enjeu de cette enquête intrigante proposée par Aurore Evain, d’après les recherches de l’Américaine Robin P. Williams. Une plongée au temps des sœurs de Shakespeare, au cours de laquelle se dessinera le destin hors du commun d’une femme savante de la Renaissance anglaise, Mary Sidney Herbert, comtesse de Pembroke. A travers ce spectacle, Aurore Evain, accompagnée de la comédienne Fanny Zeller, soutiendra cette hypothèse qui a de quoi hanter tout masculiniste qui s’ignore. Avec rigueur et humour, en s’appuyant sur les textes shakespeariens eux-mêmes, le duo de comédiennes propose un véritable jeu de construction mental sur l’existence d’un génie féminin de la littérature, une femme de pouvoir, puissante, d’une incomparable érudition, comme la Renaissance sut en produire… **D’après l’essai de Robin P. Williams S**_**weet Swan of Avon, Did a Woman Write Shakespeare ?**_ **Traduction, Adaptation & Mise en scène** Aurore Évain **Avec** Aurore Évain & Fanny Zeller **Collaboration artistique** Isabelle Gomez **Scénographie / Vidéos / Affiche** Carmen Mariscal **Costumes** Tanya Artioli **Création lumières** Jean-Michel Wartner **Création Motion Design et Postproduction** Célian Hurtado et Carl Vaunac **Coproduction Théâtre des Îlets – CDN de Montluçon région Auvergne – Rhône-Alpes, Ferme de Bel-ébat – théâtre des Guyancourt.** Avec le soutien de la Mary Sidney Society. [**DOSSIER DE CREATION**](https://www.lasubversive.org/wp-content/uploads/Mary-Sidney-Dossier-de-presentation.pdf) [Plus d’informations sur le site de la compagnie](https://www.lasubversive.org/mary-sidney-alias-shakespeare/)

22€/17€/13€/10€

La Subversive – Aurore Evain

Théâtre de l’Epée de Bois Cartoucherie – route du Champ de Manoeuvre – 75012 Paris Paris Paris



