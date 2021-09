MARY SIDNEY ALIAS SHAKESPEARE Ferme de Bel Ebat, 29 mars 2022, GUYANCOURT.

MARY SIDNEY ALIAS SHAKESPEARE

du mardi 29 mars 2022 au mercredi 30 mars 2022 à Ferme de Bel Ebat

Une autrice a-t-elle écrit l’œuvre de Shakespeare ? Telle est la question… et l’enjeu de cette enquête intrigante proposée par Aurore Evain d’après les recherches de l’américaine Robin Williams. Une plongée au temps des sœurs de Shakespeare, au cours de laquelle se dessinera le destin hors du commun d’une femme savante de la Renaissance anglaise, Mary Sidney Herbert, comtesse de Pembroke. A travers cette conférence théâtrale, Aurore Evain soutiendra cette hypothèse qui a de quoi hanter tout masculiniste qui s’ignore. Avec rigueur et humour, en s’appuyant sur les textes shakespeariens eux-mêmes, un véritable jeu de construction mental sur l’existence d’un génie féminin de la littérature, une femme de pouvoir, puissante, d’une incomparable érudition, comme la Renaissance sut en produire… Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine. En partenariat avec l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines. Spectacle à la Maison de l’Étudiant.e Marta Pan Cie La Subversive Par Aurore Evain, avec la collaboration d’Isabelle Gomez, assistées de Charline Fauveau Scénographie & Vidéos Carmen Mariscal assistée de Miguel Muzquiz Création Motion Design et Postproduction Carl Vaunac Costumes Tanya Aartioli Création Lumières Manuel Leroueil Compagnie La Subversive D’après l’étude de Robin P. Williams Traduction, adaptation et mise en scène Aurore Evain Assistanat Charline Fauveau Scénographie & Vidéos Carmen Mariscal assistée de Miguel Muzquiz Création motion design et postproductionCarl Vaunac CostumesTanya Aartioli Création LumièresManuel Leroueil Regard extérieur Anne Segal Avec Aurore Evain et Fanny Zeller Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Théâtre – Conférence / À partir de 14 ans Personne ne sait vraiment quel homme se cachait derrière Shakespeare. Et s’il s’agissait d’une femme ?

