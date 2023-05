Mary Prince : l’histoire d’une vie en esclavage Centre Paris Anim’ Pina Bausch (ex Montgallet) Paris Catégories d’Évènement: île de France

En partenariat avec la Mairie de Paris, la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement organise les Commémorations de l’abolition de l’esclavage à travers un cycle de projections. Au programme cette année : un film retraçant l’histoire de Mary Prince, une esclave antillaise. En présence de Souria Adèle, comédienne. Mary Prince, au départ, est un témoignage publié en 1831 à Londres par une ancienne esclave, Mary Prince. Dans son autobiographie, elle parle de ses conditions de vie dans les colonies britanniques : les Bermudes (son île d’origine), les îles Turques et Caïques, ou encore Antigua. C’est là qu’elle est d’abord exploitée, avant son arrivée à Londres, où elle demande et obtient sa liberté.La comédienne Souria Adèle nous propose de découvrir le récit de cette femme à travers une adaptation théâtrale. Cette dernière est née du constat que la traite négrière était souvent abordée sous le prisme d’histoires inventées. Dans la version filmée, que nous vous proposons de découvrir, la pièce est entrecroisée d’interviews, qui reviennent sur l’histoire de Mary Prince et sur la genèse du projet.Celui-ci est né du constat que la traite négrière était souvent abordée sous le prisme d’histoires inventées. La fiction, cette fois, a donc été écartée au profit du témoignage brut d’une femme et de son vécu personnel qui nous emportent dans la petite et la grande histoire.

> En présence de Souria Adèle, comédienne. Gratuit sur inscription Note technique Texte de Mary Prince (1831)Adaptation au théâtre de Souria Adèle et Emma SudourMise en scène d'Alex DescasRéalisation de Arnaud Emery (2016)Durée du film : 1h Centre Paris Anim' Pina Bausch (ex Montgallet) 4, passage Stinville 75012 Paris

