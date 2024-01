Mary Ocher /Yann L’Embobineuse Marseille, dimanche 11 février 2024.

Mary Ocher /Yann ♫♫♫ Dimanche 11 février, 20h00 L’Embobineuse 7€ + 2€ d’adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T20:00:00+01:00 – 2024-02-11T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-11T20:00:00+01:00 – 2024-02-11T23:59:00+01:00

Mary Ocher

Space folk / Berlin

Dame Blanche à la voix legato, fuyant les cavalcades pour les balades brumeuses, Mary Ocher est un pont sans âge entre Nina Simone, Space Lady et Radio Hito, chante des steppes enneigées de pop, en suspension. Y a de la buée sur les lunettes, quand on vient de dehors et qu’on s’assoit devant la cheminée.

https://maryocher.bandcamp.com

https://www.youtube.com/@Mary_Ocher

~Yann

sensible concrete / Mars

~Yann a.k.a Diane Van Der Meer propose un assemblage sonique concret et sensitif. Entre musique de film futuriste et R&B déstructuré jusqu’à l’abstraction, le secret est bien gardé.

21H00 7€

_____________________________________________________________

