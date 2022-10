Mary-Lou | Showcase, 26 novembre 2022, .

Mary-Lou | Showcase



2022-11-26 – 2022-11-26

Les musiciens du groupe Mary-Lou ramènent de leurs voyages aux USA des cartes postales musicales qui, mélangées à leurs influences finistériennes, donnent cette coloration si particulière à leurs chansons, quelque part entre les québécois de Beau Dommage, Zachary Richard et Mark Knopfler.

« Le folk est leur nourriture de base avec un grain de blues par-ci, une pincée de jazz par là, une poignée de rock, un soupçon de tex mex, un chouia de western, une graine de rythm’n blues. Sur ces ambiances, Mary et Jean-Luc concoctent leurs mélodies, tissent leurs textes, riches histoires d’amour et de temps qui passe, de nostalgie d’enfance et de jeu de rôles » Ouest-France

Chant, guitare, washboard, violon et kazoo : Mary

Chant, dobro, guitares et harmonica : Jean-Luc

Piano, orgue et chœurs : Stéphane

Gratuit, sans inscription

dernière mise à jour : 2022-10-17 par