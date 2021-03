Mary Coogan & Bruce Foley Irish Music Magazine | Dublin, 17 mars 2021-17 mars 2021, Sandyford.

Mary Coogan & Bruce Foley

Irish Music Magazine | Dublin, le mercredi 17 mars à 17:00

**Mary Coogan** est bien connue de ceux qui aiment la musique de Cherish the Ladies. Elle est membre fondatrice et joue de la guitare, du banjo et de la mandoline pour un public enthousiaste du monde entier depuis plus de 36 ans. Mary a une solide réputation sur les instruments à cordes et est en demande pour les enregistrements et l’enseignement.

**Bruce Foley** a joué avec un certain nombre de groupes folk irlandais depuis 1974. Il est un chanteur / guitariste irlandais respecté et est membre du groupe irlandais de Tommy Sands, se produisant au sifflet bas et aux tuyaux uilleann, notamment au Madison Square Gardens pour Pete Seeger’s 90e anniversaire.

Bruce et Mary ont commencé à collaborer musicalement en janvier 2011 et ont constaté qu’ils partageaient le même intérêt et les mêmes idées sur les airs et les chansons irlandais. Avec les encouragements de nombreux amis, ils ont développé un répertoire de musique robuste qui reflète un fort respect de la tradition et est inculqué avec un esprit celtique vivant.

Connectez-vous sur [[https://www.facebook.com/brucefoleymusic](https://www.facebook.com/brucefoleymusic)](https://www.facebook.com/brucefoleymusic) _(avec ou sans compte Facebook)_ et laissez la musique célébrer la Saint-Patrick.

Soutenez les artistes en faisant un don PayPal à leur concert : [[https://paypal.me/BruceAFoley](https://paypal.me/BruceAFoley)](https://paypal.me/BruceAFoley)

Gratuit

Évènement en ligne – St Patrick’s Day at Home

Irish Music Magazine | Dublin 4 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin, Irlande Sandyford Dundrum-Balally ED



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

