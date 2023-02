Mary Cassatt : Peindre la femme moderne Cinéma Les Studios, 9 mars 2023, Brest .

Mary Cassatt : Peindre la femme moderne

136 Rue Jean Jaurès Cinéma Les Studios Brest Finistere Cinéma Les Studios 136 Rue Jean Jaurès

2023-03-09 – 2023-03-09

Cinéma Les Studios 136 Rue Jean Jaurès

Brest

Finistere

L’Association des Amis du musée vous propose de découvrir l’œuvre de Mary Cassatt dans le cadre du cycle des films d’art.

Mary Cassatt a fait carrière en peignant les femmes de son entourage. Dans ses toiles radicales, elles sont intellectuelles, féminines et incarnées, un vrai tournant par rapport à la façon dont les femmes sont alors représentées dans l’art. Mettant en avant ses estampes, dessins au pastel et prodigieux tableaux, le film s’intéresse à une impressionniste souvent mise de côté, dont la carrière fut aussi paradoxale que les femmes qu’elle peignait. Elle qui a gravé, dessiné et peint des dizaines d’images de mères et d’enfants, ne s’est pourtant jamais mariée et n’a pas eu d’enfant. Après une formation classique, elle préféra rejoindre un groupe d’artistes parisiens radicaux, les impressionnistes, dont le mouvement transforma le langage de l’art.

Les plus grands conservateurs et spécialistes de Cassatt nous racontent l’histoire captivante de ce grand changement social et culturel, à l’époque où les femmes se battaient pour leurs droits et où le langage de l’art était en transition. Mary Cassatt et ses contemporaines étaient au cœur de l’action.

Documentaire de Ali Ray.

Cinéma « Les Studios », 136, rue Jean Jaurès à Brest.

https://musee.brest.fr/programmation/agenda/agenda-3225/mary-cassatt-peindre-la-femme-moderne-1613224.html

Cinéma Les Studios 136 Rue Jean Jaurès Brest

dernière mise à jour : 2023-02-16 par