Mary Candies : un spectacle féérique pour toute la famille Théâtre des Lices Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Mary Candies : un spectacle féérique pour toute la famille Théâtre des Lices, 30 avril 2022, Albi. Mary Candies : un spectacle féérique pour toute la famille

Théâtre des Lices, le samedi 30 avril à 15:00

Ce spectacle raconte les aventures de Mary Candies qui emménage avec sa famille dans une maison, qui était autrefois une confiserie ensorcelée. Découvrant un vieux grimoire magique, elle décide de partir avec son frère à la recherche des trois clés d’or qui permettront de faire revivre cette confiserie. Et dans leur quête ils vont découvrir des lieux extraordinaires, rencontrer des personnages plus attachants les uns que les autres mais, aussi déjouer les pièges d’un sorcier malveillant ! Onze artistes sur scène vont faire vivre cette histoire au cœur d’un magnifique décor qui va plonger les spectateurs dans un dessin animé en 3 dimensions : lumières fluorescentes, personnages et marionnettes colorés, musiques et danses, illusions à couper le souffle, mais aussi parfums diffusés dans la salle promettent une expérience immersive pour toute la famille ! **Samedi 30 avril à 15h au Théâtre des Lices. Tarifs : 15 à 34€.** **Réservations : marycandies-spectacle.com** Féerie musicale et fluorescente, la tournée Mary Candies fait étape à Albi le 30 avril au Théâtre des Lices. Théâtre des Lices Passage Rabelais, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T15:00:00 2022-04-30T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Théâtre des Lices Adresse Passage Rabelais, 81000 Albi Ville Albi lieuville Théâtre des Lices Albi Departement Tarn

Théâtre des Lices Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Mary Candies : un spectacle féérique pour toute la famille Théâtre des Lices 2022-04-30 was last modified: by Mary Candies : un spectacle féérique pour toute la famille Théâtre des Lices Théâtre des Lices 30 avril 2022 Albi Théâtre des Lices Albi

Albi Tarn