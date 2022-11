Mary Candies Pau, 29 novembre 2023, Pau.

Mary Candies

Rue Saint-Louis Théâtre Saint Louis Pau Pyrnes-Atlantiques Théâtre Saint Louis Rue Saint-Louis

2023-11-29 15:00:00 – 2023-02-05

Théâtre Saint Louis Rue Saint-Louis

Pau

Pyrnes-Atlantiques

Pau

EUR 14 29 Embarquez avec Mary Candies dans une aventure grandiose et totalement fluorescente.

Accompagnés d’un grimoire étrangement doté de parole, Mary Candies et son frère Anton devront retrouver une mystérieuse confiserie devenue ensorcelée.

L’histoire les entraînera dans des lieux extraordinaires mais ils devront déjouer les pièges d’un sorcier maléfique …

Cette aventure extraordinaire vous plongera dans un dessin animé en 3 Dimensions.

La mise en scène sera sublimé par des diffusions de parfums qui vous feront vivre une expérience immersive et qui éveilleront tous vos sens.

Venez vivre en famille l’incroyable aventure de Mary Candies !

Spectacle musical pour toute la famille

Tout public – Durée : 70 minutes

Embarquez avec Mary Candies dans une aventure grandiose et totalement fluorescente.

Accompagnés d’un grimoire étrangement doté de parole, Mary Candies et son frère Anton devront retrouver une mystérieuse confiserie devenue ensorcelée.

L’histoire les entraînera dans des lieux extraordinaires mais ils devront déjouer les pièges d’un sorcier maléfique …

Cette aventure extraordinaire vous plongera dans un dessin animé en 3 Dimensions.

La mise en scène sera sublimé par des diffusions de parfums qui vous feront vivre une expérience immersive et qui éveilleront tous vos sens.

Venez vivre en famille l’incroyable aventure de Mary Candies !

Spectacle musical pour toute la famille

Tout public – Durée : 70 minutes

Marycandies

Théâtre Saint Louis Rue Saint-Louis Pau

dernière mise à jour : 2022-11-22 par