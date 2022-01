Mary Candies Bourges, 2 mars 2022, Bourges.

Mary Candies Bourges

2022-03-02 15:00:00 – 2022-03-02

Bourges Cher

19 23 EUR Embarquez avec Mary Candies dans une aventure grandiose et totalement fluorescente. Accompagnés d’un grimoire étrangement doté de parole, Mary Candies et son frère Anton devront retrouver une mystérieuse confiserie devenue ensorcelée. L’histoire les entraînera dans des lieux extraordinaires mais ils devront déjouer les pièges d’un sorcier maléfique … Cette aventure extraordinaire vous plongera dans un dessin animé en 3 Dimensions.

La mise en scène sera sublimé par des diffusions de parfums qui vous feront vivre une expérience immersive et qui éveilleront tous vos sens.

Féerie musicale et fluorescente de Christophe Pellier

https://www.billetweb.fr/mary-candies29

Embarquez avec Mary Candies dans une aventure grandiose et totalement fluorescente. Accompagnés d’un grimoire étrangement doté de parole, Mary Candies et son frère Anton devront retrouver une mystérieuse confiserie devenue ensorcelée. L’histoire les entraînera dans des lieux extraordinaires mais ils devront déjouer les pièges d’un sorcier maléfique … Cette aventure extraordinaire vous plongera dans un dessin animé en 3 Dimensions.

La mise en scène sera sublimé par des diffusions de parfums qui vous feront vivre une expérience immersive et qui éveilleront tous vos sens.

mary-candies

Bourges

dernière mise à jour : 2022-01-18 par