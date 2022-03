MARY CANDIES Béziers, 3 avril 2022, Béziers.

MARY CANDIES Béziers

2022-04-03 15:00:00 – 2022-04-03 16:00:00

Béziers Hérault

EUR 13 29 Mary Candies vous embarque dans une aventure grandiose et fluorescente! Avec son grimoire qui parle, Mary Candies et son frère Anton doivent retrouver une mystérieuse confiserie ensorcelée. Durant leur aventure extraordinaire, ils devront déjouer les pièges d’un sorcier maléfique.

Ce spectacle vous plonge dans un dessin animé en 3D dont la mise en scène est sublimée par la diffusions de parfums, afin de vous immerger et d’éveiller totalement vos sens.

Tout public – Réservation en ligne.

Mary Candies vous embarque dans une aventure grandiose et fluorescente! Avec son grimoire qui parle, Mary Candies et son frère Anton doivent retrouver une mystérieuse confiserie ensorcelée. Ce dessin animé en 3D est sublimé par la diffusion de parfums afin de vous offrir une expérience immersive qui éveillent tous les sens. Tout public – Réservation en ligne.

Mary Candies vous embarque dans une aventure grandiose et fluorescente! Avec son grimoire qui parle, Mary Candies et son frère Anton doivent retrouver une mystérieuse confiserie ensorcelée. Durant leur aventure extraordinaire, ils devront déjouer les pièges d’un sorcier maléfique.

Ce spectacle vous plonge dans un dessin animé en 3D dont la mise en scène est sublimée par la diffusions de parfums, afin de vous immerger et d’éveiller totalement vos sens.

Tout public – Réservation en ligne.

Marycandies

Béziers

dernière mise à jour : 2022-02-26 par