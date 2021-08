Mary Bell + Bitpart + Alvilda L’international, 18 septembre 2021, Paris.

L’Inter présente :

▪ Mary Bell (Punk, Paris, Destructure Rds)

Groupe punk féministe qui tient son nom d’une petite fille maltraitée, accusée du meurtre de 2 enfants dans les années 60. Punk bâtard entre influences hardcore 90’s et grunge, Mary Bell sonne comme le croisement du plus heavy du grunge (les Melvins en étendard) et de la scène Riot Grrrl.

“Bellatrix Boadicea”, leur nouvel album, est sorti courant avril chez Destructure. Un peu plus de 2 ans après “Histrion” qui aura autant marqué les fans de punk, que de hardcore ou de garage, le groupe revient avec 14 nouveaux titres. “Bellatrix Boadicea” draine son lot d’énergie et de mélancolie.

L’international 5 rue Moret Paris 75011

Contact :L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/359921815575615/

