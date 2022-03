MARVILLE OUVRE SES CAVES AUX VINS Marville Marville Catégories d’évènement: Marville

Marville Meuse Marville Les propriétaires de belles demeures vous ouvrent leurs caves séculaires à la dégustation de vins.

20 viticulteurs d’Alsace, du Beaujolais, de Bergerac, de Bordeaux, de Bourgogne, de Champagne, de Chinon, des Corbières, des Côtes du Rhône, du Jura, de Loire, de Meuse et de Moselle ont répondu présent, dans 15 caves, réparties dans le centre du village.

L’accès à la manifestation est fixé à 6 €, un verre est remis au point d’accueil, ainsi qu’un plan de Marville et de ses caves ouvertes. +33 3 29 85 05 81 http://www.marville.eu/marville-ouvre-ses-caves-aux-vins © MTC – Philippe Louste

