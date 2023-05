BROCANTE Plan d’eau de l’Othain, 21 mai 2023, Marville.

Brocante de printemps au plan d’eau de Marville le Dimanche 21 mai de 6h30 à 18h.

Inscriptions au 0634868601. (1 euro le mètre)

Boissons et restauration sur place (Snack pub ). Tout public

Dimanche 2023-05-21 à 06:30:00 ; fin : 2023-05-21 18:00:00. 0 EUR.

Plan d’eau de l’Othain

Marville 55600 Meuse Grand Est



Spring flea market at the Marville lake on Sunday May 21 from 6:30 am to 6 pm.

Registration at 0634868601 (1 euro per meter)

Drinks and food on the spot (Snack pub)

Mercadillo de primavera en el lago de Marville el domingo 21 de mayo de 6.30 a 18.00 h.

Inscripción en el 0634868601 (1 euro por metro)

Bebidas y comida in situ (Snack pub)

Frühlingsflohmarkt am Plan d’eau de Marville am Sonntag, den 21. Mai von 6:30 bis 18:00 Uhr.

Anmeldungen unter 0634868601. (1 Euro pro Meter)

Getränke und Essen vor Ort (Snack Pub )

Mise à jour le 2023-05-12 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY