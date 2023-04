BAPTÊME DE L’AIR Base aérienne, 7 mai 2023, Marville.

Baptême de l’air 1er dimanche de chaque mois 40 € les 20mn

Les pilotes de Marville

Base de Marville grand parking de la ZI. Tout public

Dimanche 2023-05-07 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-07 18:00:00. 40 EUR.

Base aérienne ZI de Marville

Marville 55600 Meuse Grand Est



Baptism of the air 1st Sunday of each month 40 ? the 20mn

The pilots of Marville

Marville base, large parking lot of the ZI

Bautismo del aire 1er domingo de cada mes 40€ los 20mn

Los pilotos de Marville

Base de Marville, gran aparcamiento de la ZI

Flugtaufe 1. Sonntag im Monat 40 ? pro 20 Min

Die Piloten von Marville

Stützpunkt Marville großer Parkplatz der ZI

Mise à jour le 2023-03-14 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY