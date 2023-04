REPAS DANSANT Marville Catégories d’Évènement: Marville

2023-04-15 19:00:00 19:00:00 – 2023-04-15 Marville

Meuse . La Team les chiffonniers organise un repas dansant à la salle des fêtes de Marville le 15 avril à partir de 19h.

Inscriptions par téléphone au 06 80 48 44 85 ou 06 75 42 29 28 +33 6 80 48 44 85 Marville

